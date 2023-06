175 Jahre Marine: Wilhelmshaven feiert Jubiläum Stand: 14.06.2023 21:14 Uhr Am 14. Juni 1848 ist der Vorläufer der heutigen Deutschen Marine gegründet worden. Die Seestreitkräfte zelebrieren den Geburtstag noch immer. Am Mittwoch wurde das Jubiläum in Wilhelmshaven gefeiert.

Für Besucherinnen und Besucher gab es ein buntes Programm. Sie konnten zum Beispiel am Bontekai in sportlichen Wettkämpfen gegen Soldatinnen und Soldaten antreten. Dort lag ebenfalls die Fregatte "Hamburg" und war bis 18 Uhr für Besuchende geöffnet. Am frühen Nachmittag gab es einen Festakt, am Abend spielte zum Abschluss das Marinemusikkorps Wilhelmshaven.

Wilhelmshaven verdankt seine Gründung der Marine

Wilhelmshaven ist der größte Marine-Standort - deshalb wurde dort gefeiert. Zurzeit arbeiten rund 9.000 Menschen für die Marine in der Stadt, die sogar ihre Gründung der Marine verdankt. 1869 wurde sie als preußischer Kriegshafen eingeweiht und auf den Namen Wilhelmshaven getauft. Die wichtigste Reparaturwerft für deutsche Marineschiffe ist dort ansässig. Trotz ihrer Bedeutung für die Bundeswehr schrumpft die Stadt Wilhelmshaven allerdings seit Jahrzehnten: Vor 50 Jahren Jahren lebten dort noch mehr als 100.000 Menschen, heute sind es noch gut 75.000.

Verschiedene Marinen seit der Gründung 1848

Die erste gesamtdeutsche Marine wurde am 14. Juni 1848 von der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche ins Leben gerufen. Von 175 Jahren Marinen - in der Mehrzahl - ist heute die Rede: Kaiserliche Marine, Kriegsmarine, die Volksmarine der DDR - die Seestreitkräfte sind immer wieder anders und stets ein Produkt ihrer Zeit gewesen.

Weitere Informationen Streitkräfte und Strategien #Ukraine Der Podcast setzt sich kritisch mit Sicherheitspolitik auseinander. Dienstags und freitags ab 17 Uhr in der ARD Audiothek. mehr Marine-Chef will mehr Drohnen und mehr Tempo Unbemannte Flugzeuge und Unterwassersonden: Vizeadmiral Kaack hat sich in Hamburg zu den Plänen der Marine geäußert. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 14.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine