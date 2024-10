FREI DAY in der Schule: Projektmanagement auf dem Stundenplan Stand: 04.10.2024 11:04 Uhr Die IGS Lehrte hat in diesem Schuljahr ein neues Unterrichtsfach eingeführt: den FREI DAY. Freitags arbeiten die Schülerinnen und Schüler an eigenen Projekten für die Schule oder die Gemeinde.

von Marie Schiller

Es ist Freitagvormittag. Gabriel und seine Mitschülerinnen und Mitschüler sitzen nicht im Klassenzimmer. Mit Gartenscheren schneiden sie den zugewucherten Innenhof frei. Einen kleinen Weg haben sie schon angelegt und ein Hochbeet gebaut. Aus dem Innenhof wollen sie einen neuen Pausenhof machen. Das ist Teil ihres Unterrichts. Statt Mathe, Deutsch oder Biologie steht an der IGS Lehrte (Region Hannover) der FREI DAY auf dem Stundenplan.

Lösungen für Probleme vor Ort finden

Die Achtklässler sind die Ersten an ihrer Schule, die das neue Projekt ausprobieren. Sie haben sich überlegt: Welche Probleme gibt es an der Schule oder in der Gemeinde? Und vor allem: Was gibt es für Lösungen? Nataly und Jonas nähen zum Beispiel Zopfgummis aus alten T-Shirts und Pullovern - und retten die Kleidung vor dem Mülleimer. Als Lehrerin begleitet Maike Graen den FREI DAY. "Das Ziel ist, dass wir die Kinder stark machen für die Zukunft", sagt sie. Die Schülerinnen und Schüler lernen, selbstständig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen.

Ziele der Vereinten Nationen als Grundlage

In Niedersachsen machen bereits 13 Schulen beim FREI DAY mit. Die Achtklässlerinnen und Achtklässler der IGS Lehrte haben sich zu Beginn des Schuljahres mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beschäftigt. Daran sollen sich ihre Projekte orientieren. 2015 haben sich die Mitgliedstaaten der UN darauf geeinigt, Frieden und Wohlstand zu fördern und den Planeten zu schützen. Dafür haben sie 17 Ziele vereinbart, zum Beispiel, dass es keinen Hunger mehr gibt, dass Menschen aller Geschlechter gleichberechtigt sind und dass Gemeinden und Städte nachhaltig gestaltet werden.

Weniger Fachunterricht, mehr Projektarbeit

An mindestens vier Stunden in der Woche arbeiten die Schülerinnen und Schüler an ihren Projekten. Die Schule räumt dafür Zeit ein. Fächer aus den Bereichen Natur- oder Gesellschaftswissenschaften geben Stunden an den FREI DAY ab. In der Projektarbeit lernen die Jugendlichen Kompetenzen, die im klassischen Fachunterricht häufig zu kurz kommen: flexibel sein, Fehler machen, neue Wege finden, konstruktiv im Team arbeiten. So wie Gabriel und seine Mitschüler im Innenhof. "Wir haben gelernt durchzuhalten, dass wir weitermachen und nicht aufgeben", sagt Gabriel.

