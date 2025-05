Mit Schröder als Zuschauer - Braunschweig gewinnt Play-off-Auftakt Stand: 18.05.2025 18:45 Uhr Die Löwen Braunschweig haben die erste Partie in der Viertelfinalserie der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen Würzburg deutlich gewonnen. NBA-Star Dennis Schröder sah den Sieg als Zuschauer in der Halle.

Mit 92:79 (51:39) setzten sich die Niedersachsen am Sonntag durch und gingen in der Serie mit 1:0 in Führung. Das Team das zuerst drei Partien gewinnt, zieht ins Halbfinale ein.

Weltmeister Schröder ist Hauptgesellschafter des Braunschweiger Clubs, bei dem er seine Profikarriere begonnen hatte. Er kommt so oft wie möglich in seine Heimat, um die Löwen spielen zu sehen. Schröders Saison in der NBA war bereits Anfang Mai beendet, nachdem er mit den Detroit Pistons in der ersten Play-off-Runde ausgeschieden war.

Die Braunschweiger kontrollierten die Partie von Beginn an, trafen im ersten Viertel jeden ihrer sieben Dreier und hatten beim Stand von 30:15 doppelt so viele Punkte erzielt wie die Gäste. Dass die Würzburger zur Pause auf 39:51 verkürzten, hatten sie vor allem Hannes Steinbach zu verdanken: Das 19 Jahre alte Talent traf in der ersten Hälfte jeden seiner sechs Würfe aus dem Feld.

Braunschweig mit starker Dreier-Quote

Mit einem 8:0-Lauf eröffneten die Gastgeber die zweite Hälfte und setzten sich auf bis zu 21 Zähler ab. Am Ende hatten die Braunschweiger 14 ihrer 26 Dreier versenkt, allein TJ Crockett (24 Punkte) traf fünfmal von außen.

Die Würzburger mussten mit Zachary Seljaas und Owen Klassen auf zwei Spieler verzichten, die sonst in der Startformation stehen, zudem blieb in Jhivvan Jackson (14 Punkte) der wertvollste Spieler der BBL unter seinen Möglichkeiten. Spiel zwei findet am kommenden Mittwoch in Würzburg statt.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.05.2025 | 16:45 Uhr