Stand: 14.03.2024 08:10 Uhr Natur erleben in der Schule: Grundschule Heidesee ausgezeichnet

Die Grundschule Heidesee in Müden an der Örtze (Landkreis Celle) ist als "Naturpark-Schule" ausgezeichnet worden. Nach Angaben eines Sprechers ist sie damit die erste Naturpark-Schule im Landkreis Celle. Naturpark-Schulen sollen Kindern durch eigenes Erleben die Natur als Lernort näher bringen. Die Schule liegt im Naturpark Südheide, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Die Grundschule hatte sich beim Verband Deutscher Naturparke um das Label beworben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.03.2024 | 06:30 Uhr