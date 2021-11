Stand: 05.11.2021 13:23 Uhr Bahn: Lokalpolitik fordert Direktzug Lüneburg-Berlin zurück

Nach dem Landkreis Uelzen will nun auch die Politik im Landkreis Lüneburg die Deutsche Bahn dazu auffordern, die Interregio-Verbindung nach Berlin wieder aufzunehmen. Die Bahn wolle einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrswende leisten, sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken, Markus Graff. Gleichzeitig zwinge sie Reisende, die in die Hauptstadt wollen, zunächst nach Hamburg zu fahren, obwohl es vor der Corona-Pandemie einen täglichen Direktzug zwischen Lüneburg, Uelzen und Berlin gab. Dieser Zug sei so gut wie immer voll gewesen, was eine Nachfrage belege, so Graff. Die Bahn begründet das Aus der Verbindung unter anderem damit dass, es mittlerweile einen stündlichen Anschluss von Hamburg aus in die Hauptstadt gibt. Im Lüneburger Kreistag wollen die Parteien das Schreiben an die Bahn Mitte des Monats beschließen.

