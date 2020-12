Stand: 14.12.2020 09:33 Uhr Drochtersen: Einbrecher steigen in Supermarkt ein

Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Lebensmittelmarkt in Drochtersen (Landkreis Stade) eingebrochen. Nach Angaben der Polizei warfen sie mit einem Gullydeckel die Eingangstür ein. Im Laden stahlen sie Tabakwaren und Alkohol. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04143) 91 23 40 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.12.2020 | 09:30 Uhr