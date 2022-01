Stand: 10.01.2022 10:50 Uhr Zwei Brände beschäftigen Feuerwehren im Heidekreis

Bei einem Brand in einer ehemaligen Klinik in Schneverdingen im Heidekreis ist am frühen Montagmorgen ein ehemaliges Bettenhaus zerstört worden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da ein Bagger den wichtigsten Zufahrtsweg versperrte, wie ein ein Feuerwehrsprecher sagte. Verletzt gab es demnach keine. Ebenfalls im Heidekreis ist bei einem Brand am Sonntagabend ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben brannte ein Einfamilienhaus in Behringen, das aber seit November leersteht. Verletzt wurde demnach niemand. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.01.2022 | 13:30 Uhr