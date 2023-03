Zwei Autos prallen gegen Bäume: Zwei junge Fahrer sterben Stand: 14.03.2023 08:02 Uhr Zwei 22-jährige Autofahrer sind bei zwei voneinander unabhängigen Unfällen tödlich verunglückt. Sowohl bei dem Unfall im Landkreis Stade als auch im Landkreis Diepholz prallten die Autos gegen Bäume.

Bei dem Verkehrsunfall im Landkreis Stade kam der junge Autofahrer in der Nacht zu Dienstag nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw nahe Apensen von der Straße ab. Das Auto prallte daraufhin gegen zwei Bäume, schleuderte auf die andere Straßenseite und überschlug sich. Ersthelfer reanimierten den Schwerverletzten noch an der Unfallstelle. Der junge Mann starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Auto schleudert durch Wucht des Aufpralls auf Acker

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich bereits am Montagabend in Scholen-Anstedt im Landkreis Diepholz. Auch dort prallte ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum. Zeugen hatten der Polizei berichtet, dass der Fahrer offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit ein vor ihm fahrendes Auto überholt haben soll. Er sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei war die Wucht des Aufpralls so stark, dass der Wagen weit auf einen Acker geschleudert wurde. Auch der Motorblock sei aus dem Fahrzeug gerissen worden. Der Mann konnte zwar noch aus dem Auto befreit werden, er starb jedoch an der Unfallstelle. Die Landesstraße 341 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

