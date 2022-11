Stand: 30.11.2022 14:34 Uhr Züge zwischen Buchholz und Harburg fallen am Wochenende aus

Auf der Strecke zwischen Buchholz in der Nordheide und Hamburg-Harburg fallen am kommenden Wochenende alle Regionalbahnen der Start Niedersachsen Mitte aus. Das teilt das Unternehmen auf seiner Website mit. Fahrgäste sollten am 3. und 4. Dezember auf die Bahnen RB 41 und RE 4 des Metronoms ausweichen. Grund für die Zugausfälle ist der Einbau neuer Weichen. Wegen der kurzfristigen Baumaßnahme sei es jedoch nicht möglich, die neuen Fahrpläne im System zu hinterlegen, heißt es von Start. Die gängigen Reiseauskunftssysteme zeigen die Fahrten daher trotzdem an. Auf der Internetseite der Betreibergesellschaft können die neuen Fahrpläne aber abgerufen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.11.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr