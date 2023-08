Stand: 23.08.2023 07:45 Uhr Zu wenig Busfahrer: Notfahrplan im Landkreis Uelzen geplant

Im Landkreis Uelzen soll ein Notfahrplan erarbeitet werden. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Der Grund: Wegen Personalmangels seien seit Juni zahlreiche Busfahrten ausgefallen. Der Schülerverkehr sei besonders betroffen. Mit dem Notfahrplan sollen die am meisten genutzten Fahrtrouten bedient werden können, heißt es beim Landkreis. Bis der neue Fahrplan in Kraft tritt, sollen sich Fahrgäste rechtzeitig im Internet darüber informieren, ob ihr Bus auch fährt. Eine ähnliche Situation gib es im Landkreis Lüneburg. Hier ist bereits vergangene Woche ein Notfahrplan in Kraft getreten.

