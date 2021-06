Stand: 04.06.2021 11:43 Uhr Zeven: Unbekannter schießt mit Schreckschusswaffe auf Frauen

Mit einer Schreckschusswaffe sollen zwei Unbekannte am späten Donnerstagabend in einem Wohnviertel in Zeven (Landkreis Rotenburg) im Freien auf zwei Anwohnerinnen gezielt und Schüsse abgegeben haben. Die 28 und 56 Jahre alten Frauen hätten einer Meldung der Polizei zufolge gegen 23.30 Uhr vor ihrem Haus gestanden und geraucht. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite seien zwei unbekannte Männer im Licht einer Straßenlaterne zu erkennen gewesen. Einer der beiden habe eine Waffe auf die Frauen gerichtet und Schüsse abgegeben. Die Polizei fand in unmittelbarer Umgebung Munition für eine Schreckschusswaffe. Die flüchtigen Täter konnten trotz einer Sofortfahndung nicht gefasst werden. Sie werden als Männer mit schwarzen Haaren beschrieben. Einer sei etwa 185 Zentimeter groß gewesen, der andere habe einen Bart getragen.

