Zeven: Fahrradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

In Zeven (Landkreis Rotenburg) ist ein 58 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte er an der Umgehungsstraße Westring die Überquerungshilfe für Radfahrer und Fußgänger nutzen wollen. Dabei achtete er vermutlich nicht auf einen von links kommenden Milchlaster, der Vorfahrt hatte. Der Radfahrer wurde von dem Laster erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.03.2022 | 10:30 Uhr