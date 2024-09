Stand: 19.09.2024 12:01 Uhr Vorfahrt missachtet - Unfall und Stau in der Heide

Im Heideort Undeloh (Landkreis Harburg) hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag die Vorfahrt auf einer Kreuzung nicht beachtet und ist mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit. Dabei wurden eine 37-jährige Autofahrerin und eine Beifahrerin verletzt. Die 37-jährige Fahrerin und die Beifahrerin im Unfallauto wurden dabei nach Angaben der Polizei verletzt. Der 91-jährige Unfallfahrer fuhr laut Polizei zunächst weiter, möglicherweise, weil er unter Schock stand. Kurze Zeit später sei er aber an den Unfallort zurückgekehrt. Weil die beschädigten Autos und der Rettungswageneinsatz die Kreuzung in Undeloh blockierten, mussten viele Autofahrer warten. Auch Busse standen im Stau. Unter anderem auf der Linie des Heide-Shuttle waren dadurch Fahrten stark verspätet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.09.2024 | 06:30 Uhr