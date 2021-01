Stand: 12.01.2021 14:39 Uhr Zeven: Diebe öffnen bei Einbruch etliche Paketsendungen

Einbrecher haben in einem Verteilzentrum der Deutschen Post in Zeven (Landkreis Rotenburg) etliche Paketsendungen geöffnet und den Inhalt gestohlen. Nach Angaben der Polizei ist unklar, wie viele Pakete betroffen sind und wie hoch der entstandene Schaden ist. Die Täter waren offenbar am vergangenen Wochenende in das Gebäude gelangt, in dem sie eine Schiebetür einschlugen.

