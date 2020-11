Stand: 12.11.2020 07:41 Uhr Wriedel: 20-Jährige bei Unfall auf K21 getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Wriedel (Landkreis Uelzen) ist in der Nacht zu Donnerstag eine 20-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie war laut Polizei von der Kreisstraße 21 abgekommen und mit ihrem Wagen in eine Baumgruppe gerast. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle. Warum sie die Kontrolle über ihr Auto verlor, ist unklar.

