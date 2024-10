Stand: 21.10.2024 17:03 Uhr Wolf im Landkreis Uelzen ohne Genehmigung erschossen

Ein Unbekannter hat einen Wolf im Landkreis Uelzen erschossen. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, war das tote Tier bereits am 20. September bei Maishäckselarbeiten auf einem Acker in der Ortschaft Boecke entdeckt worden. Eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin habe ergeben, dass der männliche Wolf erschossen wurde. Uelzens Landrat Heiko Blume (CDU) stellte klar, dass das illegale Abschießen von Wölfen eine Straftat darstellt. Sollte der Schütze oder die Schützin ermittelt werden, hätte das laut Blume auch waffenrechtliche Konsequenzen. Ein Abschuss von Wölfen ist nur unter strengen Auflagen erlaubt, die Tiere sind gesetzlich geschützt. In Niedersachsen leben nach Angaben der Landesjägerschaft aktuell 55 nachgewiesene Wolfs-Rudel.

