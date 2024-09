EU bereitet Weg für schnellere Wolfsabschüsse in Norddeutschland Stand: 25.09.2024 16:35 Uhr Wölfe sollen künftig innerhalb der EU und somit auch in Norddeutschland schneller abgeschossen werden dürfen. Die EU-Staaten stimmten dafür, den Schutzstatus von "streng geschützt" auf "geschützt" herabzusetzen.

Deutschland stimmte ebenfalls für einen abgesenkten Schutz des Wolfs. "So weit wie heute waren wir noch nie", sagte die niedersächsische Landtagsabgeordnete Thordies Hanisch (SPD). Es sei ein erster Schritt, um Weidetierhalten und Menschen im ländlichen Raum besser unterstützen zu können, da Regionen wie Niedersachsen besonders von wachsenden Wolfspopulationen betroffen seien, so Hanisch am Mittwoch.

Landtagsabgeordneter Mohrmann: "Tiere effektiv durch Wolfsregulation schützen"

Der niedersächsische CDU-Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann begrüßt den Vorschlag aus Brüssel ebenfalls. Ein aktives Wolfsmanagement sei nun möglich und die Landesregierung müsse nun bestehenden Möglichkeiten nutzen, um "unsere Weidetierhalter und ihre Tiere endlich effektiv durch eine Wolfsregulation zu schützen", so Mohrmann in einer Mitteilung am Mittwoch.

NABU: Es mangelt an klaren Abschuss-Vorgaben

Der Schafzuchtverband Niedersachsen begrüßt den Vorstoß der EU. Für die Weidetierhaltung sei es eine gute Entscheidung, so der Verbandsvorsitzende Joachim Rehse gegenüber NDR Niedersachsen. Es gäbe mittlerweile genügend Wolfsrudel in Niedersachsen. Dem widerspricht der Naturschutzbund (NABU) und lehnt diesen Schritt ab, heißt es in einer Stellungnahme am Mittwoch. In der Debatte werde nicht thematisiert, dass auch nach der jetzigen Rechtslage der Abschuss von Wölfen, die Schäden verursachen, angeordnet werden könne. Es mangele jedoch an klaren Abschuss-Vorgaben, sagte eine Sprecherin des NABU.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus kontaktierte Lemke

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hatte im Vorfeld immer wieder dafür plädiert, den Schutzstatus des Wolfes auf EU-Ebene herabzustufen, um dessen Bestand regulieren zu können. Anfang dieser Woche schickte er dazu einen Brief an seine Amtskollegin auf Bundesebene Steffi Lemke (Grüne). In diesem Zusammenhang betonte Backhaus, eine Regulierung sei nötig, um eine nachhaltige und konfliktfreie Koexistenz von Mensch und Wolf im gesellschaftlichen Konsens zu gewährleisten.

Mehr als 170 Tiere durch Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern getötet

In Mecklenburg-Vorpommern leben aktuell nachweislich 18 Rudel, 6 Paare und 3 Einzelwölfe. 77 Welpen wurden bestätigt. Backhaus Worten zufolge hat der Wolf im Nordosten seinen guten Erhaltungszustand erreicht. Sein Bestand müsse reguliert werden, auch um Nutztiere zu schützen. In Mecklenburg-Vorpommern wurden in diesem Jahr bislang mehr als 170 Tiere durch Wölfe getötet oder verletztet.

Lemke: "Kein Freifahrtschein für ungeregelte Abschüsse"

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) teilte am Mittwoch mit, die Bestandszahlen des Wolfes hätten sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass dieser Schritt aus Sicht der Naturschützer verantwortbar und aus Sicht der Weidetierhalter notwendig sei. Eine Reduzierung des Schutzstatus kann laut Lemke dem Gesetzgeber mehr Spielraum und Flexibilität im Umgang mit problematischen Wölfen geben. Allerdings sei sie kein Freifahrtschein für ungeregelte Abschüsse. "Der Wolf ist und bleibt eine geschützte Art, sein guter Erhaltungszustand das Ziel, sagte die Ministerin.

Änderung in der Berner Konvention für Herabstufung des Schutzstatus nötig

Bis die neuen Pläne umgesetzt werden, dürfte es allerdings noch dauern. Sobald die Entscheidung auch formell auf Ministerebene angenommen wurde, kann die EU einen Antrag für einen herabgesenkten Schutzstatus des Wolfs beim sogenannten Ständigen Ausschuss der Berner Konvention einreichen. Das ist ein 1979 verabschiedeter völkerrechtlicher Vertrag des Europarates zum Schutz europäischer, wildlebender Tiere und Pflanzen. Sollte es im Ständigen Ausschuss eine Mehrheit für den geänderten Schutzstatus geben, kann die EU-Kommission einen Vorschlag zur Änderung des Schutzstatus des Wolfs im EU-Recht vorlegen. Dieser Vorschlag braucht eine Mehrheit unter den EU-Staaten sowie im Europaparlament.

