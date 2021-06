Stand: 22.06.2021 12:52 Uhr Winsen: Einbruchserie in Golfclubs offenbar aufgeklärt

Die Polizei hat offenbar eine Serie von Einbrüchen in Golfclubs in Niedersachsen und Schleswig-Holstein aufgeklärt. Seit vergangenem Dezember hatten Diebe auf verschiedenen Golfplätzen Golf-Equipment gestohlen - auch in Winsen an der Luhe im Landkreis Harburg. Nach Angaben der Polizei hatte ein Geschädigter aus Winsen seine gestohlene Golfausrüstung im Internet wieder erkannt, ein Mann aus Hamburg hatte sie dort zum Verkauf angeboten. Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnung des Mannes und fand dort zahlreiche Golfschläger. Gegen den Hamburger und einen mutmaßlichen Komplizen aus dem Landkreis Verden läuft jetzt ein Verfahren wegen Diebstahls.

