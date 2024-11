Stand: 05.11.2024 14:33 Uhr Wiesenvögel in der Elbtalaue: Tierschutz wird weiter gefördert

Das Biosphärenreservat "Niedersächsische Elbtalaue" erhält eine Förderung von 360.000 Euro, um auch in den kommenden fünf Jahren Wiesenvögel zu schützen und ihren Bestand zu fördern. Nach Angaben der Reservatsverwaltung werden die Mittel durch das Land Niedersachsen und einen europäischen Landwirtschaftsfonds zur Verfügung gestellt. Mit dem Projekt sollen vor allem Gelege und Küken geschützt werden, wenn zum Beispiel Grünland gemäht oder Ackerflächen bearbeitet werden. Dafür beobachten Vogelexperten im Frühjahr die Gebiete in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg und melden Brutreviere an Landwirte. Ein weiterer Teil des Projekts ist den Angaben zufolge das Anstauen von Gräben, um hohe Wasserstände zu erzeugen. Auf diese seien einige Wiesenvogelarten während der Brutzeit nämlich angewiesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Artenschutz