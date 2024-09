Stand: 06.09.2024 07:51 Uhr West-Nil-Virus: Pferd im Landkreis Uelzen infiziert

Bei einem Pferd im Landkreis Uelzen ist das West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Auch bei einem weiteren Pferd bestehe der Verdacht auf eine Infektion, erklärte der Landkreis in einer Pressemitteilung. Das Virus wird durch blutsaugende Mücken übertragen. Die Mehrzahl der betroffenen Pferde zeigt den Angaben zufolge keine Symptome. Einige reagierten aber mit Stolpern, Muskelzittern und Lähmungen, hieß es. Infektionen müssen dem Veterinäramt gemeldet werden. Auch Menschen können sich laut Landkreis anstecken: Bei den meisten verlaufe die Infektion symptomlos, könne sich aber als fiebriger grippaler Infekt äußern, hieß es. Das Virus wurde den Angaben zufolge in Deutschland erstmals im Jahr 2018 nachgewiesen. In Niedersachsen gab es vor vier Jahren den ersten bestätigten Fall in Königslutter (Landkreis Helmstedt). Zuletzt wurde das Virus im August in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Rotenburg nachgewiesen.

