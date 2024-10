Stand: 04.10.2024 17:19 Uhr West-Nil-Virus: Erstes Pferd im Landkreis Peine infiziert

Im Landkreis Peine ist erstmals ein Pferd am West-Nil-Virus erkrankt. Das Pferd aus der Nähe von Oelerse hatte laut einer Mitteilung des Landkreises vom Freitag einen leicht steifen Nacken, Anlaufprobleme und war leicht apathisch. Anfang September hatten sich in Niedersachsen bereits zehn Pferde mit dem West-Nil-Virus infiziert. Das Landwirtschaftsministerium Niedersachsen hatte bereits auf eine aktualisierte Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) verwiesen. Sie rate dazu, Pferde in der gesamten niederdeutschen Tiefebene gegen das Virus impfen zu lassen. Auch ein Mensch aus dem Landkreis Diepholz hatte sich bereits mit dem West-Nil-Virus angesteckt. Das Virus wird durch infizierte Mücken übertragen. Die meisten Infektionen verlaufen unauffällig. Weder Menschen noch Pferde können das Virus laut Landwirtschaftsministerium weiter übertragen. Das Virus tritt hauptsächlich bei Vögeln auf.

