Stand: 01.10.2020 10:29 Uhr West-Nil-Fieber erreicht Niedersachsen: Pferd erkrankt

In Königslutter (Landkreis Helmstedt) ist das West-Nil-Fieber bei einem Pferd festgestellt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Es ist laut Landkreis der erste in Niedersachsen bestätigte Fall. Am West-Nil-Fieber können vor allem Vögel und Pferde erkranken. Es wird durch das West-Nil-Virus (WNV) ausgelöst. Die Übertragung des Virus erfolgt ausschließlich durch blutsaugende Mücken. Auch Menschen können betroffen sein, können das Virus dann aber nicht weitergeben. Die Krankheit kann bei den Tieren neurologische Symptome wie Muskelzittern und Lähmungen hervorrufen. In Deutschland gab es Fälle bislang in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg. Das jetzt erkrankte Pferd wurde laut Landkreis Helmstedt von den anderen Tieren des Bestands separiert. Diese seien nicht erkrankt. Weiteren Maßnahmen wurden nicht eingeleitet, so der Landkreis.

Weitere Informationen West-Nil-Fieber in Deutschland auf dem Vormarsch Kein anderes durch Mücken übertragenes Virus ist weltweit so verbreitet wie das West-Nil-Virus. (16.10.2018) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.10.2020 | 09:30 Uhr