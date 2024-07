Stand: 22.07.2024 06:08 Uhr Wendisch Evern: Hoher Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

In Wendisch Evern (Landkreis Lüneburg) hat ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei ist das Feuer in der Nacht auf Montag auf einem Balkon eines Hauses in der Wohnsiedlung Klostergut Willerding ausgebrochen. Die Flammen griffen auf eine Wohnung über und breiteten sich schließlich bis in den Dachstuhl aus. Zahlreiche Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, einige wurden leicht verletzt, so die Polizei. Am frühen Morgen waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Nun seien noch Nacharbeiten vor Ort erforderlich, so die Polizei. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen sechsstelligen Bereich.

