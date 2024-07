Stand: 23.07.2024 06:53 Uhr Wendisch Evern: Hoher Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

In Wendisch Evern (Landkreis Lüneburg) hat in der Nacht auf Montag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei war das Feuer auf einem Balkon des Hauses in der Wohnsiedlung Klostergut Willerding ausgebrochen. Die Flammen griffen auf eine Wohnung über und breiteten sich schließlich bis in den Dachstuhl aus. 22 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, so die Feuerwehr. Drei Personen kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens vier Wohnungen nach dem Brand unbewohnbar sind. Die betroffenen Bewohner seien derzeit bei Nachbarn untergebracht. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf über eine Million Euro geschätzt. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt.

VIDEO: Wendisch Evern: Feuer in Mehrfamilienhaus (1 Min)

