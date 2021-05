Stand: 04.05.2021 08:08 Uhr Wendisch Evern: Gedenkfeier zum Kriegsende vor 76 Jahren

Am Timeloberg bei Wendisch Evern (Landkreis Lüneburg) findet heute Abend die offizielle Gedenkveranstaltung anlässlich des 76. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs statt. Coronabedingt waren die geplanten Feierlichkeiten im vergangenen Jahr abgesagt worden. Unter anderem soll es kurze Redebeiträge von Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrlich Mädge (SPD) und Landrat Jens Böther (CDU) sowie von Vertretern der betroffenen Nachbarländer geben, ebenso eine Video-Grußbotschaft von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die Gedenkfeier wird nach Angaben der Veranstalter in einem Livestream übertragen. Am 4. Mai 1945 hatte eine Delegation der Wehrmacht auf dem Timeloberg die Teilkapitulation für Nordwestdeutschland, Schleswig-Holstein, Holland und Dänemark unterzeichnet. Damit war für diese Gebiete der Zweite Weltkrieg beendet.

Weitere Informationen Wendisch Evern: Friedenstaube soll an Kriegsende erinnern Ein ins Feld gemähte Vogel soll an die Teilkapitulationen vor 76 Jahren auf dem Timeloberg erinnern. (28.04.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.05.2021 | 07:30 Uhr