Stand: 01.12.2023 09:08 Uhr Weihnachtspostamt in Himmelpforten beantwortet wieder Briefe

Pünktlich zum ersten Adventswochenende öffnet am Freitag wieder das Christkind-Postamt in Himmelpforten (Landkreis Stade). Traditionell schreiben Kinder aus aller Welt Briefe an den Weihnachtsmann oder an das Christkind und schicken diese unter anderem nach Himmelpforten. In den meisten Fällen wünschten sich die Kinder Frieden, Gesundheit für Familienangehörige und Schnee zu Weihnachten, so ein Post-Sprecher. Alle Briefe mit einer Absender-Adresse würden von den ehrenamtlichen Helfern beantwortet. Im vergangenen Jahr waren es laut Post in Himmelpforten schließlich 28.000 Schreiben. Das Postamt dort ist bundesweit das älteste seiner Art, in Niedersachsen aber nicht die einzige Adresse für Wunschzettel: Das Weihnachtspostamt im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür hat bereits am 20. November geöffnet, das dritte niedersächsische Postamt in Nikolausdorf bei Cloppenburg nimmt am Sonntag seine Arbeit auf. Neben den drei himmlischen Ämtern in Niedersachsen gibt es je eine Filiale in Brandenburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.12.2023 | 08:30 Uhr