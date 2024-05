Stand: 10.05.2024 09:44 Uhr Bad Bevensen: Aufmerksame Nachbarn retten hilflosen Rentner

In Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) haben aufmerksame Nachbarn einen 81-Jährigen aus einer bedrohlichen Lage gerettet. Laut Polizei war der Mann gestürzt und lag danach hilflos in seinem Haus. Als die Nachbarn am Mittwochmorgen bemerkten, dass er nicht wie sonst die Rollläden hochgezogen hatte, riefen sie die Polizei. Zuvor hatten sie versucht, mit einem Zweitschlüssel, den der allein lebende 81-Jährige bei ihnen deponiert hatte, in das Haus zu gelangen und nachzusehen. Wegen einer Einbruchssicherung konnten die Nachbarn die Haustür jedoch nur einen Spaltbreit öffnen und alarmierten daraufhin die Polizei. Sie konnte die Einbruchssicherung wegdrücken und entdeckte den hilflosen 81-Jährigen. Er war laut Polizei verletzt, aber noch ansprechbar. Der Senior kam ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.05.2024 | 06:30 Uhr