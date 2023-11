Briefe an den Weihnachtsmann: Erstes Weihnachtspostamt geöffnet Stand: 21.11.2023 15:09 Uhr Kurz vor Weihnacht können Kinder ihre Wünsche und Hoffnungen wieder nach Niedersachsen schicken. Seit Montag ist das Weihnachtspostamt in Himmelsthür in Hildesheim geöffnet und beantwortet die Briefe.

Das Weihnachtspostamt in Himmelpforten (Landkreis Stade) folgt am 1. Dezember und ab dem 3. Dezember werden auch die Briefe im Postamt in Nikolausdorf (Landkreis Cloppenburg) geöffnet und beantwortet, teilte die DHL Group mit. Allein im "Christkind-Postamt" von Himmelpforten sind bereits etwa 1.600 Briefe angekommen, sagte Postamts-Leiter Wolfgang Dipper. "Darunter sind viele aus Asien." Die Briefe an Nikolaus, Christkind und Weihnachtsmann werden dabei hauptsächlich von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern beantwortet. Die Post übernimmt die Kosten für Briefmarken und den Druck der Antwortbriefe, außerdem stellt sie Sonderstempel zur Verfügung.

Weihnachtswünsche: Frieden, Gesundheit oder Schnee

Im vergangenen Jahr kamen mehr als 84.000 Briefe in den niedersächsischen Weihnachtspostämtern an. Die Kinder wünschten sich am häufigsten Frieden, Gesundheit für die Familie oder Schnee zu Weihnachten, heißt es von der DHL Group, vormals Deutsche Post. Neben Spielkonsolen und Spielzeug habe auch Kurioses auf den Wunschzetteln gestanden, etwa Haare für Opa oder die Fähigkeit, fliegen zu können. Alle Briefe mit einer Absenderadresse seien in verschiedenen Sprachen beantwortet worden, erstmals auch auf Ukrainisch. Bundesweit gibt es nach Angaben der Post sieben Weihnachtspostfilialen.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 22.11.2023 | 08:00 Uhr