Stand: 04.12.2024 14:40 Uhr Wegen Bauarbeiten: A1 am Horster Dreieck nachts gesperrt

Autofahrer im Landkreis Harburg müssen sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag darauf einstellen, dass die A1 zwischen Seevetal-Hittfeld und dem Horster Dreieck in Richtung Norden gesperrt ist. Wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte, kann der Autobahnabschnitt zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens nicht befahren werden. In Richtung Süden werde ein Fahrstreifen gesperrt, hieß es. Grund sind laut Autobahn GmbH Nord Bauarbeiten für Verkehrsschilder.

