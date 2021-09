Stand: 03.09.2021 08:15 Uhr Wasserstofftechnik: Stade wird ein Standort für das ITZ Nord

Norddeutschland bekommt vier Technologiezentren für umweltschonende Verkehrsmittel. Neben Bremen, Bremerhaven und Hamburg ist auch Stade als Standort für das Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) Nord vorgesehen. Es soll die klimafreundliche Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnik in Deutschland voranbringen, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mitteilte. Ziel ist es, den CO2-Ausstoß bei Flugzeugen und Schiffen deutlich zu senken. In Stade soll konkret an der Leichtbauweise von Flugzeugen geforscht werden. An den Standorten Bremen und Bremerhaven geht es um die Tanktechnologie. Bis zum Jahresende werden Konzepte für die Zentren entwickelt. 190 Millionen Euro stehen dafür bereit.

