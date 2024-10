Stand: 18.10.2024 10:36 Uhr Wasserproben ausgewertet: Keine Gesundheitsgefahr in Woltersdorf

Das Grundwasser in Woltersdorf (Landkreis Lüchow-Dannenberg) stellt offenbar keine akute Gesundheitsgefahr dar. Das Ergebnis der im Sommer genommenen Boden- und Wasserproben in der Gemeinde sei negativ, bestätigte der Bürgermeister Tobias Gauster (parteilos) auf Anfrage von NDR Niedersachsen. Dennoch ist das Grundwasser laut Laborbericht nicht als Trinkwasser nutzbar, da der Nitrat- und Eisen- Gehalt leicht erhöht sei. Der Gemeinderat hatte die Proben im Sommer in Auftrag gegeben, um einen Zusammenhang zwischen einer nahe gelegenen Mülldeponie und vermehrt auftretenden Krebsfällen auszuschließen. Für den Gemeinderat ist das Thema damit erledigt, es werden keine weiteren Untersuchungen folgen. Bürgermeister Gauster teilte jedoch mit, das Thema werde den Ort wegen der Mülldeponie weiterhin beschäftigten.

Weitere Informationen 25 Krebsfälle in drei Straßen: Bodenproben werden genommen Die Untersuchungen sollen zeigen, ob die Krebsfälle in Woltersdorf mit einer stillgelegten Mülldeponie zusammenhängen. (07.08.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min