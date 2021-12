Stand: 22.12.2021 11:20 Uhr Walsrode: Reetdach des Heidemuseums bald saniert

Der Wiederaufbau des Reetdachs vom Heidemuseum in Walsrode soll bald abgeschlossen sein. Das hat Bürgermeisterin Helma Spöring am Dienstag bei der letzten Ratssitzung des Jahres angekündigt. Zur Sicherheit musste demnach auch die gesamte Elektroinstallation des Museums erneuert werden. Marder hatten sie zuvor zerstört. Das Heidemuseum Rischmannshof ist eines der ältesten Freilichtmuseen in Deutschland. Es besteht seit 1912 und besitzt eine sehenswerte Hofanlage mit Nebengebäuden und Außenstellen.

