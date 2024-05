Stand: 03.05.2024 11:15 Uhr Auto überschlägt sich bei Ausweichmanöver - zwei Tote bei Walsrode

Im südlichen Heidekreis hat sich am Mittwochabend bei Walsrode ein tragischer Unfall ereignet. Bei der Ortschaft Borg wollte ein Fahrradfahrer nach Angaben der Polizei die Kreisstraße 129 an einer Kreuzung überqueren und übersah dabei vermutlich ein Auto. Der 51-jährige Autofahrer wollte dem Radfahrer ausweichen, überschlug sich dabei aber mit seinem Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und starb an der Unfallstelle. Auch der 43-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.05.2024 | 07:30 Uhr