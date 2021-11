Stand: 09.11.2021 18:26 Uhr Waffensen: Putenstall brennt nieder - 500.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Putenstalls auf dem Gelände eines Mastbetriebs in Waffensen (Landkreis Rotenburg) ist am Dienstag ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Als die Feuerwehr eintraf, war das Gebäude laut Polizei bereits so beschädigt, dass die Einsatzkräfte es nur noch kontrolliert abbrennen lassen konnten. Das Dach stürzte bis auf die Giebel ein. Laut Polizei waren keine Tiere in der Halle - sie waren am Abend zuvor zur Schlachtung abgeholt worden. Anschließend war der Stall mit Aufstreu gefüllt und angewärmt worden, um neue Puten aufzunehmen. Ob ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit zu dem Brand geführt hat, ist noch unklar.

