Stand: 12.05.2022 15:10 Uhr Vorwürfe nicht geklärt: EWE beendet Kooperation mit Kliemann

Der Energieversorger EWE hat die Zusammenarbeit mit dem in die Kritik geratenen Influencer Fynn Kliemann aus der Nähe von Elsdorf (Landkreis Rotenburg) beendet. Das Unternehmen hatte das Projekt "Kliemannsland" in Sachen Klimaneutralität beraten. Die Vorwürfe gegen Kliemann seien mit den Werten des Unternehmens nicht vereinbar, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Kliemann soll nach Recherchen des ZDF unter anderem an fragwürdigen Maskendeals im großen Stil beteiligt gewesen sein. Bis jetzt sei der Vorwurf nicht geklärt, heißt es von der EWE.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.05.2022 | 14:30 Uhr

