Vierfachmord im Landkreis Rotenburg: Soldat vor Gericht Stand: 21.08.2024 13:48 Uhr Ein Soldat soll vier Menschen im Landkreis Rotenburg erschossen haben, darunter ein Kleinkind. Hintergrund soll die Trennung von seiner Frau gewesen sein. Seit heute steht er in Verden vor Gericht.

Der zum Tatzeitpunkt 32-Jährige ist wegen vierfachen Mordes angeklagt, laut Staatsanwaltschaft Verden soll er aus Rache und Hass getötet haben. Die Anklage zieht deshalb auch eine Forderung nach einer Sicherungsverwahrung in Betracht, wie ein Sprecher des Landgerichts Verden bestätigte. Der Verdächtige und dessen Frau hatten sich den Angaben zufolge vor der Tat getrennt, die Frau soll einen neuen Freund gehabt haben. Er selbst will sich laut Anklage am 5. September vor Gericht zu den Vorwürfen äußern. Es wurden für den Prozess 35 Verhandlungstage angesetzt.

Videos 7 Min Soldat soll vier Menschen im Landkreis Rotenburg erschossen haben Der Tatverdächtige hatte sich kurz nach den Vorfällen in den Gemeinden Scheeßel und Bothel gestellt. (01.03.2024) 7 Min

Vier Menschen aus dem Umfeld der Ehefrau erschossen

Laut Landgericht Verden hat der Angeklagte die Taten als militärische Aktion geplant. In der Nacht zum 1. März soll er den Angaben zufolge zuerst nach Westervede in der Gemeinde Scheeßel gefahren sein. Dort soll er zuerst auf die im Bett schlafende Mutter des neuen Freundes seiner Frau geschossen haben, wie ein Gerichtssprecher dem NDR Niedersachsen bestätigte. Davon sei der Freund wach geworden, der Angeklagte habe ihn dann mit mindestens zehn Schüssen getötet. Im Haus befand sich auch der sechsjährige Sohn des Opfers, der jedoch nicht verletzt wurde.

Beste Freundin und Tochter mit 14 Schüssen getötet

Danach soll der Angeklagte im zehn Kilometer entfernten Brockel in der Samtgemeinde Bothel in das Haus der besten Freundin seiner Ehefrau eingedrungen sein. Laut Gericht versuchte die Frau noch, mit ihrer dreijährigen Tochter im Arm zu fliehen und mit dem Angeklagten zu reden, bevor er auf sie schoss. Mit 14 Schüssen habe er demnach beide getötet. Nach Angaben eines Gerichtssprechers wollte der Soldat das dreijährige Kind nicht vorsätzlich töten. Es war offenbar auf dem Arm seiner Mutter in eine Decke gehüllt. Der Angeklagte habe den Ermittlern gegenüber angegeben, dass er das Kind nicht gesehen habe. Auch die elfjährige Tochter der Freundin war im Haus, sie blieb aber unverletzt.

Soldat vor der Tat wegen Bedrohung angezeigt

In einem weiteren, gesonderten Verfahren soll laut Landgericht überprüft werden, ob der Angeklagte seine Ex-Partnerin und deren neuen Freund vor der Tat bedroht hatte. Beide hätten den Angeklagten damals wegen Bedrohung angezeigt. Am selben Tag hätten Ermittler den Angaben zufolge eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt.

