Vier Menschen in Scheeßel und Bothel erschossen - Soldat in U-Haft Stand: 01.03.2024 18:43 Uhr Ein 32 Jahre alter Bundeswehrsoldat hat im Landkreis Rotenburg offenbar vier Menschen aus seinem privaten Umfeld erschossen - darunter ein Kind. Er hatte sich nach den Taten in Scheeßel und Bothel gestellt.

Das Amtsgericht Verden erließ am Mittag Haftbefehl wegen Verdachts des vierfachen Mordes, wie die Polizei mitteilte. Der 32-Jährige wurde demnach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter hatte sich kurz nach den Vorfällen in den Gemeinden Scheeßel und Bothel am frühen Freitagmorgen selbst gestellt, sagte die Polizei. An der Kaserne in Rotenburg wurde er dann festgenommen. Zuvor hatte er sich demnach dort bei einer Wache der Bundeswehr gemeldet. Er sei jedoch nicht in dieser Kaserne stationiert, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Bislang sei das Motiv des Mannes unklar. "Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden", hieß es von den Ermittelnden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte, dass vieles für eine Tat im privaten Kontext spreche.

Pistorius spricht von "schrecklicher Tat"

Es sei eine "schreckliche Tat", die nicht zu erklären sei, sagte Pistorius am Rande einer Veranstaltung in Westerstede (Landkreis Ammerland). Zudem sagte der Verteidigungsminister gegenüber "Spiegel Online", dass, wenn der Hintergrund der Tat eine Trennung war, dies wieder ein schrecklicher Mord an Frauen sei, die eine Beziehung beendet haben. "Aber das ist alles Spekulation, daran will und kann ich mich jetzt nicht beteiligen."

Videos 1 Min Vier Tote: Soldat soll in Scheeßel und Bothel geschossen haben Unter den Toten ist auch ein Kind. Der Tatverdächtige stellte sich laut Polizei anschließend. Sein Motiv ist unklar. (01.03.2024) 1 Min

Schüsse in Westervesede und in Brockel

Nach ersten Angaben der Polizei sollen am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr in Westervesede in der Gemeinde Scheeßel Schüsse in einem Einfamilienhaus gefallen sein. Dort soll der Tatverdächtige den Angaben der Staatsanwaltschaft Verden zufolge zwei Menschen im Alter von 30 und 55 Jahren getötet haben. Kurze Zeit später gab es weitere Schüsse im rund zehn Kilometer entfernten Brockel in der Samtgemeinde Bothel. Auch hier sollen Schüsse gefallen sein. Dabei seien eine 33-Jährige und ihr dreijähriges Kind getötet worden. Ob der Soldat die Taten gestanden hat, war zunächst nicht bekannt.

Molotow-Cocktail und Waffen gefunden - letztere von Bundeswehr?

Die Ermittler hätten das Auto des Tatverdächtigen durchsucht, das er nach den Taten auf dem Besucherparkplatz der Kaserne in Rotenburg geparkt haben soll. In dem Auto seien Waffen, Patronen sowie ein Molotow-Cocktail gefunden worden, heißt es von der Polizei. Außerdem befand sich nach Informationen von NDR Niedersachsen in dem Auto eine Blendgranate. Bei der Munition handelt es sich unter anderem um das Kaliber neun Millimeter. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben, ob die Waffen des Verdächtigen aus dem Besitz der Bundeswehr stammen.

