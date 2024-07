Stand: 02.07.2024 11:47 Uhr Vier Unfälle auf der A1: Fünf Stunden Vollsperrung und Verletzte

Mehrere verletzte Personen, fünf Stunden Vollsperrung und rund 70.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz der Unfälle zwischen Hamburg und Bremen am Montag. Das teilte die Polizei mit. Viermal wurden die Beamten demnach zur A1 gerufen worden. Am Montagmorgen stießen ein Sattelzug und ein Auto im Bereich der Raststätte "Grundbergsee Nord" zusammen. Zwei Spuren der A1 mussten zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Gleich fünf Stunden Vollsperrung gab es dann gegen Mittag im Bereich Reeßum (Landkreis Rotenburg): Eine 73-Jährige war beim Spurwechsel auf den Transporter eines 20-Jährigen aufgefahren. Am Nachmittag ereigneten sich noch zwei weitere Unfälle auf der Fahrspur Richtung Hamburg: Bei Gyhum (Landkreis Rotenburg) übersah ein 76-Jähriger beim Spurwechsel den Verkehr und fuhr auf das Auto einer 50-Jährigen auf. Bei Reeßum (Landkreis Rotenburg) gab es einen Zusammenstoß aufgrund von stockendem Verkehr.

