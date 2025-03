Verträge gekündigt: Bis auf Weiteres kein LNG-Umschlag in Stade Stand: 20.03.2025 09:49 Uhr Das in Stade geplante schwimmende LNG-Terminal wird voraussichtlich nicht in Betrieb gehen. Das Spezialschiff hatte fast ein Jahr lang ungenutzt im Stader Hafen gelegen.

Im Hintergrund hatte es offenbar Probleme mit der Infrastruktur an Land gegeben. Die Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) als zuständige Betriebsgesellschaft kritisiert, dass diese seit mehr als einem Jahr nicht einsatzbereit sei. Das Projekt des schwimmenden LNG-Terminals in Stade habe "auf diese Weise keine Aussicht auf eine erfolgreiche Fertigstellung", erklärt die DET. In einem Artikel des "Handelsblatts" widerspricht die für die Infrastruktur zuständige Stader Hanseatic Energy Hub (HEH) diesen Vorwürfen und erklärt ihrerseits, bisher kein Geld für den fertiggestellten Bau an Land erhalten zu haben.

Verträge gekündigt

Die Deutsche Energy Terminal GmbH hat nun bekannt gegeben, dass sie die Verträge mit der Stader Gesellschaft Hanseatic Energy Hub bereits im Januar gekündigt hat. Die DET ist die bundeseigene Gesellschaft für den Betrieb von Terminals, über die Flüssigerdgas (LNG) per Schiff angelandet wird. Die Hanseatic Energy Hub ist unter anderem für den Bau der Infrastruktur an Land verantwortlich.

Ungenutztes Schiff kostet viel Steuergeld

Die Deutsche Umwelthilfe geht davon aus, dass das schwimmende LNG-Terminal den Steuerzahler pro Tag auch weiterhin rund 200.000 Euro koste. Denn der Bund habe das Schiff für zehn Jahre gechartert. Die DET bestätigt oder dementiert diese Summe nicht. Das Spezialschiff "Energos Force", das seit März 2024 als schwimmendes Terminal dienen sollte, ist im Januar auf Reede nach Skagen in Dänemark verlegt worden.

