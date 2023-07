Stand: 29.07.2023 08:45 Uhr Vermisste 13-Jährige aus Visselhövede wieder da

Die vermisste 13-Jährige aus Visselhövede (Landkreis Rotenburg/Wümme) ist wohlbehalten in Bremen gefunden worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Beamten hatten bereits vermutet, dass sich das Mädchen dort aufhält. Es war seit Mittwoch vermisst. Die 13-Jährige war zuletzt gesehen worden, als sie ihr Wohnhaus in Visselhövede verließ. Kurz bevor die Eltern ihre Tochter als vermisst gemeldet hatten, war das Fahrrad der Gesuchten am Bahnhof in Visselhövede gefunden worden. Es war mit zwei weiteren Rädern angeschlossen.

