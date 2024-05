Stand: 24.05.2024 10:56 Uhr Polizei stoppt Mann nach Verfolgungsjagd über 60 Kilometer

Nach einer Verfolgungsfahrt von Bremen nach Rotenburg haben Beamte von Polizei und Zoll am Dienstagabend einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Laut Polizei war der 41-Jährige vor einer Zollkontrolle auf der A1 bei Bremen-Mahndorf geflüchtet und Richtung Hamburg davongefahren. Von der Abfahrt Elsdorf (Landkreis Rotenburg) ging seine Flucht demnach weiter über die B71, bis ihn die Polizei nach gut 60 Kilometern in einem Rotenburger Wohngebiet fasste. Auf dem Weg dorthin habe der Mann unter anderem Straßenschilder und geparkte Autos gerammt. Nach Angaben der Polizei hatte er keinen Führerschein, stand unter dem Einfluss von Kokain und hatte das Auto gestohlen.

