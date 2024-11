Stand: 15.11.2024 14:02 Uhr Verdorbenes Fleisch im Automaten: Landkreis Harburg warnt

Lebensmittelkontrolleure haben in Verkaufsautomaten im Landkreis Harburg verdorbene Fleisch- und Wurstwaren festgestellt. Zuvor hatte es eine Verbraucherbeschwerde gegeben, teilte der Landkreis mit. Daraufhin kontrollierte das zuständige Amt zwei Automaten in Seevetal-Hittfeld und einen in Rosengarten-Nenndorf. Dort fanden sie den Angaben zufolge zum einen abgelaufene Produkte. Zum anderen trugen die Lebensmittel irreführende oder keine Mindesthaltbarkeitsdaten. Eine Untersuchung im Labor ergab, dass die Waren verdorben und für den Verzehr ausdrücklich nicht geeignet seien. Betroffen sind laut Landkreis unter anderem Zwiebelmettwurst, Schnitzel, Rindermedaillons und Bratwurst. Gekaufte Produkte sollten entsorgt werden. Die noch nicht verkauften Produkte habe die Kreisverwaltung aus dem Verkehr gezogen und die drei Automaten außer Betrieb gesetzt.

