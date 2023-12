Stand: 15.12.2023 08:28 Uhr Vater entdeckt Feuer: Familie rettet sich aus brennendem Haus

Ein Familienvater hat am frühen Freitagmorgen ein Feuer im Dachgeschoss seines Hauses in Lüneburg entdeckt. Das Dach wurde nach Angaben der Feuerwehr gerade saniert. Ob der Brand mit den Sanierungsarbeiten in Zusammenhang steht, sei aber noch nicht klar. Die etwa 50 Einsatzkräfte der Lüneburger Feuerwehr konnten zwar verhindern, dass das Feuer auf Nachbarhäuser übergreift, an dem betroffenen Haus musste aber das Dach abgedeckt werden, damit der Brandherd bekämpft werden konnte. Das Haus ist nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nun erstmal nicht mehr bewohnbar. Weil der Mann seine Familie geweckt und aus dem Haus gerettet hat, wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

