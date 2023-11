Vandalismus: Vermummte besprühen S-Bahn in den Farben des HSV Stand: 29.11.2023 08:53 Uhr Im Landkreis Stade haben rund 20 Personen S-Bahn-Waggons mit Graffiti besprüht. Sie hatten zuvor die Notbremse gezogen und waren mit HSV-Utensilien vermummt.

Die in Mützen und Schals gehüllte Gruppe hätte die S-Bahn am frühen Dienstagmorgen am Bahnhof Dollern erwartet. Eine der rund 20 Personen stieg bei der Ankunft in den Zug und zog die Notbremse, wie die Polizei dem NDR Niedersachsen sagte. Anschließend besprühten die Unbekannten die Waggons großflächig in den Vereinsfarben des Hamburger Sportvereins (HSV) - Blau, Weiß und Schwarz. Ein Polizeibeamter, der in dem Zug gesessen hatte, hielt einen der mutmaßlichen Täter fest. Die übrigen Verdächtigen flüchteten zu Fuß.

Mindestens ein Verletzter

Mindestens ein Reisender wurde bei der Sprühaktion durch Farbe verletzt und kam ins Krankenhaus, so die Polizei weiter. Die übrigen Reisenden mussten demnach den Zug verlassen und mit einem Bus nach Hamburg fahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 zu melden.

Freitag treffen St. Pauli und HSV aufeinander

Anlass für die Farbattacke könnte das am Freitag anstehende Stadtderby zwischen St. Pauli und dem HSV sein. Die Hamburger Polizei hat angekündigt, rivalisierenden Fans mit einem Großaufgebot zu begegnen. Zudem appellieren die Verkehrsbetriebe an die Fußballfans, friedlich zu bleiben.

