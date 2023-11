Vandalismus: Vermummte besprühen S-Bahn in den Farben des HSV Stand: 28.11.2023 11:01 Uhr In Dollern (Landkreis Stade) haben am frühen Dienstagmorgen rund 20 Personen S-Bahn-Waggons mit Graffiti besprüht. Sie hatten zuvor die Notbremse gezogen und waren mit HSV-Utensilien vermummt.

Nach Angaben der Polizei haben die Personen die S-Bahn am frühen Morgen erwartet, einige von ihnen sollen in den Zug gestiegen sein und die Notbremse gezogen haben. Anschließend besprühten die Unbekannten die Waggons großflächig in den HSV-Farben Blau, Weiß und Schwarz. Ein Polizeibeamter, der in dem Zug gesessen hatte, hielt einen der mutmaßliche Täter fest. Die übrigen Verdächtigen flüchteten zu Fuß.

Mindestens ein Verletzter

Mindestens ein Reisender wurde bei der Sprühaktion durch Farbe verletzt und kam ins Krankenhaus. Die übrigen Reisenden mussten den Zug verlassen und mit einem Bus nach Hamburg fahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 zu melden.

