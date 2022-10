Stand: 20.10.2022 10:11 Uhr Unfall wegen sexueller Nötigung am Steuer - Urteil erwartet

Am Landgericht Lüneburg wird heute das Urteil in einem Fall aus Soltau (Heidekreis) erwartet. Angeklagt ist ein 26-Jähriger wegen schwerer sexueller Nötigung. Der Mann hatte zum Prozessauftakt gestanden, eine 22-Jährige bei Soltau während einer Autofahrt im März 2021 attackiert und gewürgt zu haben. Die junge Frau steuerte das Auto daraufhin offenbar in Panik gegen einen Baum. Die 22-Jährige sagte im Prozess, sie leide bis heute unter der Tat.

