Stand: 17.03.2023 11:16 Uhr Unfall mit Quad: Arbeiter stirbt auf Obstplantage

In Tostedt in Landkreis Harburg ist am Donnerstag ein 48-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall auf einer Obstplantage ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Mann auf dem Gelände mit einem Quad unterwegs, als er plötzlich gegen ein dort gespanntes Stahlseil prallte. Der 48-Jährige wurde laut Polizei durch die Wucht des Aufpralls von seinem Fahrzeug geschleudert. Einige Mitarbeiter, die den Unfall beobachtet hatten, versuchten vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

