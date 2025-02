Stand: 25.02.2025 15:00 Uhr Unfall in Rehlingen: Wolf stirbt nach Kollision mit zwei Autos

Auf der B209 in Rehlingen (Landkreis Lüneburg) ist ein Wolf bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Laut Polizei hatte das Tier am frühen Dienstagmorgen die Bundesstraße überquert. Ein Autofahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto erfasste den Wolf. Auch ein nachfolgendes Auto fuhr den Angaben zufolge das am Boden liegende Tier an. Der Wolf sei noch am Unfallort verendet. Die Autofahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

