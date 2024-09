Stand: 12.09.2024 10:45 Uhr Wolf wird auf B3 von Auto angefahren und stirbt

In Bergen (Landkreis Celle) ist am Mittwochmorgen ein Wolf angefahren und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer war auf der Bundesstraße 3 in Richtung Wardböhmen unterwegs, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kurz vor dem Ortseingang sei dann plötzlich der Wolf auf die Straße gelaufen. Der Autofahrer habe nicht mehr bremsen können. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Weitere Informationen Polizei: Wolf auf A7 bei Hildesheim überfahren Das Tier sei nördlich von Hildesheim von einem Auto erfasst worden und verendet, hieß es. Der Wolfsberater wurde informiert. (12.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min