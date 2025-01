Stand: 28.01.2025 20:44 Uhr Für 14 Risse verantwortlich: Wölfin stirbt bei Unfall in Sandkrug

Eine für mehr als ein Dutzend Risse im Rheiderland verantwortliche Wölfin ist bei einem Verkehrsunfall verendet. Dieser hatte sich bereits Anfang Dezember bei Sandkrug ereignet, wie der Landkreis Leer am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte es in der Nähe von Jemgum (Landkreis Leer) zwischen Mai und November 20 Risse durch Wölfe gegeben. 14 dieser Fälle konnten laut Kreisverwaltung der toten Wölfin zugeordnet werden. Das habe eine genetische Analyse ergeben. Bereits im November 2024 hatte der Landkreis eine Abschussgenehmigung für die Wölfin erteilt. Dagegen war jedoch die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe juristisch vorgegangen, woraufhin das Verwaltungsgericht Oldenburg die Abschussgenehmigung wieder aufhob. Da der Wolf in Deutschland eine streng geschützte Tierart ist, ist ein Abschuss nur unter bestimmten Bedingungen möglich.

